Miles y miles de fieles celebran la fiesta grande en honor al Señor de los Milagros de Mailín

La misa central será presidida por el Cardenal Vicente Bokalic.

Hoy 08:08

Una multitud de fieles colma la histórica villa para participar de las celebraciones que este domingo tendrá su punto más importante con la misa central que será presidida por el Cardenal Bokalic y los obispos de la región.

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Un clima de profunda devoción, emoción y reencuentro se respira desde las primeras horas de este domingo en la histórica villa santa. Una verdadera multitud de peregrinos, llegados desde los puntos más recónditos de la provincia y del país, colmó el predio para participar de la festividad mayor en honor al Señor de los Milagros de Mailín, la manifestación de fe religiosa más importante de la región.

El cronograma litúrgico para esta jornada especial comenzó bien temprano, cobijando a los miles de promesantes que pasaron la noche en campamentos o que arribaron en las últimas horas a pie, a caballo y en vehículos. A las 6:00 (y a las 08:00), se celebró la primera misa de la jornada en el interior del templo, con una masiva concurrencia de fieles que buscaban un momento de recogimiento ante la sagrada cruz.

En simultáneo, la mística del santuario al aire libre se hizo sentir a las 07:00 con la tradicional misa en el histórico Árbol de Mailín, el sitio sagrado donde se originó el hallazgo de la imagen y donde las oraciones se mezclaron con el sonido del monte santiagueño.

Un mensaje de esperanza

El momento cumbre de esta manifestación de fe popular tendrá lugar a las 10:00, hora en la que se desarrollará la solemne Misa Central. La celebración litúrgica contará con una presencia episcopal de gran relevancia para la Iglesia local, ya que estará presidida por el Cardenal Vicente Bokalic. Junto a él, concelebrarán el obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola, y el obispo de la Diócesis de Añatuya, José Luis Corral.

Se espera que la homilía de los prelados esté marcada por un mensaje de esperanza, unidad y contención social para los miles de devotos que, año tras año, llegan a la villa a depositar sus intenciones, agradecer por la salud y renovar sus promesas ante el "Forastero", como cariñosamente llaman los lugareños al santo patrono.