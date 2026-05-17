Mal tiempo en La Banda: lluvias intermitentes y un fresco domingo 17 de mayo de 2026

Los bandeños se preparan para un domingo marcado por la lluvia y temperaturas frescas. El clima inestable se mantendrá durante los próximos días.

Hoy 08:11

En este domingo 17 de mayo de 2026, los bandeños se encuentran bajo un cielo cubierto y una temperatura actual de 10.3 °C, que se siente aún más fresca con una sensación térmica de 7.6 °C. La humedad en la ciudad se sitúa en un 87%, lo que acentúa la sensación de frío entre los habitantes.

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Se pronostica que a lo largo de la jornada, la lluvia moderada aparecerá a intervalos, lo que podría generar malestar en aquellos que planeaban actividades al aire libre. La mínima para hoy se espera en 9.3 °C, mientras que la máxima alcanzará los 15.8 °C.

El viento sopla desde el sur-suroeste a una velocidad de 21.2 km/h, contribuyendo a que la sensación térmica se mantenga por debajo de los 10 grados. Esto es especialmente importante para los bandeños que deben salir de casa, ya que el abrigo será esencial durante el día.

A partir de mañana, la situación comenzará a mejorar, ya que el pronóstico prevé un día soleado con temperaturas más agradables. La mínima se ubicará en 6.2 °C y la máxima en 17.7 °C, lo que permitirá disfrutar de un clima más templado.

Para el martes 19 de mayo, el clima seguirá siendo soleado, con temperaturas que oscilarán entre 6.9 °C y 20 °C. Sin embargo, hoy se recomienda a los bandeños estar preparados para las lluvias, con un clima fresco y variable que marcará el inicio de la semana.