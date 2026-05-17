La Banda celebrará un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con diferentes actividades

Las actividades organizadas por el municipio incluirán una Velada de Gala en el Cine Teatro Renzi y el acto oficial en la Plaza Manuel Belgrano.

Hoy 16:25

La municipalidad de la ciudad de La Banda, invita a los vecinos a participar en las actividades programadas para conmemorar y celebrar el 2016 Aniversario de la Revolución de Mayo de 1810.

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El domingo 24, a las 22:15, se realizará la tradicional Velada de Gala en el Cine Teatro Municipal Renzi, dónde participarán autoridades municipales, referentes de instituciones intermedias y público en general.

El espectáculo tendrá una impronta patria y contará con la participación de artistas locales y referentes de la cultura bandeña que realizarán un homenaje a la historia que nos dió identidad y libertad como país.

El lunes 25, los actos centrales comenzarán a las 9, con el izamiento de la bandera nacional en el mástil mayor de la Plaza Manuel Belgrano.

Seguidamente, a las 10, se realizará el Acto Oficial en la explanada de la plaza Manuel Belgrano, con la participación de autoridades municipales, instituciones educativas, entidades civiles y culturales, y público en general.