Vecinos del barrio Avenida fueron beneficiados con el programa municipal “Más cerca tuyo” y Asistencia Textil

Durante la jornada, los vecinos recibieron asesoramiento gratuito, participaron de actividades recreativas y accedieron a donaciones de ropa de abrigo.

Hoy 16:24

La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial a través de la Dirección de Nutrición Comunitaria de la Municipalidad de La Banda, realizó un nuevo operativo del proyecto "Más Cerca Tuyo" en el barrio Avenida.

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En la oportunidad, los vecinos de este populoso barrio bandeño fueron beneficiados con diferentes servicios y asesorías gratuitas, como así también con actividades recreativas para los más pequeños y una merienda comunitaria.

Además, se dio inicio a la Asistencia Textil que consiste en donaciones de ropa de estación para las personas de escasos recursos que necesiten prendas para sobrellevar las bajas temperaturas que se dan en esta estación del año.

Las direcciones pertenecientes a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial que intervinieron en esta actividad fueron Salud, Género, Discapacidad, Niñez, Adolescencia y Familia, Prevención en Adicciones y Desarrollo Social.

En la ocasión, la directora de Nutrición Comunitaria, Maria Ríos, informó lo siguiente: “Una vez más el municipio de traer al barrio Avenida, el programa “Más Cerca Tuyo”. Una propuesta que comenzamos el año pasado y con la cual hemos recorrido diferentes barrios de la ciudad de La Banda.

Hoy estamos en uno de nuestros Puntos de Encuentro de Alimentación Segura, donde entregamos diariamente más de 40 unidades alimentarias y tenemos la oportunidad de conocer la realidad de cada uno de los vecinos beneficiarios.

En el operativo participan direcciones que dependen de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial. Hoy también estamos dando inicio a la Asistencia Textil que consiste en donaciones de ropa de estación para la gente que necesite”.

“Las direcciones que están brindando servicios y asesorías gratuitas en estos momentos son Género, Discapacidad, Niñez, Adolescencia y Familia, Prevención de Drogas, Salud, Desarrollo Social y Nutrición Comunitaria.

También hemos preparado actividades recreativas para los más pequeños como juegos lúdicos y una merienda comunitaria para las familias que se llegaron a participar en esta actividad”.

“Los operativos del programa “Más Cerca Tuyo” van a continuar desarrollándose los días miércoles en diferentes barrios de La Banda, ya que es un compromiso que asumió el intendente Roger Nediani.

Por lo tanto, los vecinos o juntas vecinales que quieran solicitar los beneficios de este programa, deben llegarse a la Dirección de Nutrición Comunitaria, situada en la calle Irigoyen N° 59”, concluyó Ríos.