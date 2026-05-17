VIDEO | Escalofriante accidente en MotoGP: Álex Márquez salió despedido y su moto quedó destruida

El piloto español protagonizó una violenta caída durante el Gran Premio de Cataluña. La carrera fue interrumpida con bandera roja y el corredor se encuentra fuera de peligro.

Hoy 11:50

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP quedó marcado por un estremecedor accidente que tuvo como protagonista al español Álex Márquez, piloto del equipo Gresini Racing, durante una intensa disputa por la victoria en el circuito de Montmeló.

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El incidente ocurrió en la vuelta 12, cuando Márquez marchaba en la segunda posición y seguía de cerca a Pedro Acosta en una de las rectas cortas del trazado catalán. En ese momento, la Ducati del piloto español impactó por detrás la rueda trasera de la KTM de Acosta, que habría sufrido una desaceleración inesperada por un posible problema técnico.

El fuerte contacto provocó que Márquez perdiera el control a alta velocidad y saliera despedido hacia la zona del césped. Su moto comenzó a dar vueltas, esparciendo piezas por el asfalto y la escapatoria, mientras el piloto quedó tendido sobre la pista.

La Dirección de Carrera reaccionó de inmediato y ordenó la bandera roja, mientras el personal médico acudió rápidamente al lugar del accidente. La transmisión televisiva demoró en mostrar repeticiones hasta confirmar el estado de salud del corredor, siguiendo los protocolos de seguridad.

Los primeros informes indicaron que Márquez permanecía consciente pese a la violencia del impacto. De todos modos, fue trasladado a un hospital para realizarse estudios complementarios.

Otros pilotos afectados

El accidente también tuvo consecuencias para otros competidores. Algunos restos de la moto de Márquez alcanzaron a Fabio Di Giannantonio, quien sufrió una caída tras no poder evitar una rueda en medio de la trazada.

También Raúl Fernández fue golpeado por un fragmento de la Ducati. Ambos pilotos fueron atendidos por el equipo médico, aunque sus lesiones no revistieron gravedad.

En el box de Gresini Racing se vivieron momentos de mucha preocupación. Roser Alenta, madre de Álex Márquez, se dirigió rápidamente al centro médico junto a integrantes del equipo para conocer detalles sobre su estado.

Por su parte, Pedro Acosta tampoco pudo continuar la prueba, ya que el contacto le provocó un pinchazo en su KTM. En las imágenes posteriores se lo vio explicando a los mecánicos que su moto se detuvo de manera repentina, en lo que podría haber sido un desperfecto eléctrico.

Nueva bandera roja y final accidentado

Tras la reanudación de la carrera, un nuevo accidente volvió a encender las alarmas. En la primera curva, Francesco “Pecco” Bagnaia y Johann Zarco cayeron sobre el asfalto luego de que el francés se enganchara con el italiano en pleno arranque.

El hecho provocó una nueva bandera roja. Más tarde, el equipo LCR Honda informó que Zarco se encontraba en el centro médico y que no estaba en estado crítico, aunque aguardaban nuevos estudios para conocer más detalles.

Las autoridades deportivas mantienen bajo revisión lo ocurrido en el Circuit de Barcelona-Catalunya, mientras se evalúan posibles cambios en los procedimientos de seguridad.

En medio de una jornada cargada de tensión, Fabio Di Giannantonio logró remontar posiciones tras la tercera largada, superó a Pedro Acosta a tres vueltas del final y se quedó con la victoria en el circuito catalán.