Kevsho y una revelación íntima en el Día contra la Homofobia: “No me permitía ser del todo yo”

El creador de contenido Kevsho, uno de los pioneros de YouTube en la Argentina, habló públicamente sobre uno de los aspectos más personales de su vida luego de compartir por primera vez imágenes junto a su novio, Iván, en redes sociales.

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En una entrevista íntima con Revista GENTE, el influencer de 28 años contó cómo atravesó durante años una especie de “doble vida”, marcada por el miedo, la exposición pública y la dificultad de mostrarse completamente tal cual era.

“Sentía que no podía ser del todo yo”, reconoció al recordar cómo evitaba ciertos comentarios, anécdotas o situaciones para no exponer aspectos de su intimidad frente a millones de seguidores.

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El posteo que realizó por el cumpleaños de su pareja terminó generando una enorme repercusión en redes sociales y medios de comunicación, algo que —aseguró— no esperaba.

“Yo no lo viví como una salida del clóset. Para mí era un posteo por el cumpleaños de mi novio”, explicó. Sin embargo, admitió que lo sorprendió la magnitud que tomó la publicación.

Kevsho contó que primero habló sobre su orientación sexual con su familia y amigos más cercanos, aunque todavía sentía que faltaba dar otro paso: compartir esa parte de su vida con el público que lo acompaña desde adolescente.

“Cuando conocí a Iván y empezó a ser una relación de tantos años, sentía que estaba ocultando algo lindo que quería compartir”, expresó.

El influencer también recordó que durante mucho tiempo sintió temor por la reacción de los demás, especialmente de su familia. Incluso confesó que imaginaba escenarios negativos que finalmente nunca ocurrieron.

“Mi peor miedo era que mi papá me deje de hablar”, reveló. Sin embargo, aseguró que la respuesta de sus seres queridos fue completamente distinta: “Sentí mucho amor de parte de ellos”.

En la entrevista, el creador de contenido también reflexionó sobre lo difícil que fue crecer con exposición pública siendo adolescente y sintiendo que debía ocultar aspectos de sí mismo.

“En 2013 todavía era muy complicado. No estaba la representación que hoy sí existe”, señaló al hablar sobre sus primeros años en redes sociales.

Además, explicó que mudarse de Mar del Plata a Buenos Aires fue clave para empezar a sentirse más libre y rodearse de personas con quienes podía mostrarse sin miedo.

Tras la viralización del posteo junto a su novio, Kevsho recibió miles de mensajes de apoyo y también testimonios de seguidores que aseguraron haberse animado a hablar con sus familias gracias a su historia.

“Nunca pensé que iba a inspirar a otros a salir del clóset”, confesó emocionado.

Por último, confirmó que prepara su regreso a YouTube después de cuatro años y adelantó que quiere mostrar un lado más personal de su vida.

“Quiero compartir un poquito de todo esto que le pasó y le pasa a Kevin”, concluyó.