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Cuándo y dónde se disputará el quinto y decisivo juego entre Quimsa e Instituto de Córdoba

La Fusión y La Gloria definirán la clasificación a semifinales de la Liga Nacional de Básquet en un duelo que promete.

Hoy 11:25

Quimsa e Instituto de Córdoba definirán la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet en un quinto y decisivo partido que promete máxima tensión.

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La Fusión cayó anoche en Córdoba por 83-80 y, de esta manera, la llave quedó empatada 2-2. A pesar de la derrota, el equipo santiagueño tendrá la chance de buscar la clasificación ante su gente.

El quinto juego se disputará el próximo martes 19 de mayo, desde las 21, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero.

Quimsa cuenta con ventaja de localía por haber terminado como el mejor equipo de la fase regular, condición que le permite definir en casa todas las series que dispute durante los playoffs.

El ganador de este cruce avanzará a las semifinales de la Liga Nacional, instancia en la que ya espera Boca, que viene de barrer su serie ante Oberá TC.

Resultados de la serie

Juego 1: Quimsa 85-59 Instituto
Juego 2: Quimsa 74-80 Instituto
Juego 3: Instituto 66-78 Quimsa
Juego 4: Instituto 83-80 Quimsa

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet

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