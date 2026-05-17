Conmoción en Chañar Pozo de Abajo: investigan la muerte de una niña y demoraron a su padrastro

Una profunda conmoción se generó en la localidad de Chañar Pozo de Abajo, donde una niña de 10 años fue hallada sin vida en el interior de una vivienda y la Justicia ordenó una serie de medidas para esclarecer las causas del fallecimiento.

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El hecho fue informado alrededor de las 21 horas, cuando efectivos policiales acudieron a un domicilio de la zona tras ser alertados por la presencia de una menor sin signos vitales.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con René Orlando Bulacio, de 47 años, quien relató que su concubina, Viviana Soledad Ovejero, de 26, advirtió que su hija no respondía a los llamados.

Según indicaron los adultos a los investigadores, la niña presentaba desde hacía aproximadamente una semana dolor de garganta y tos persistente. También señalaron que, por la situación económica de la familia, no pudieron trasladarla a un centro de salud y que le suministraban alimentos líquidos porque tenía dificultades para ingerir comida sólida.

Profesionales del Centro Integral de Salud constataron el fallecimiento de la menor. Posteriormente, por disposición del fiscal de turno, Rafael Zanni, trabajó en el lugar personal de Criminalística, que realizó tareas de fotografía y planimetría.

Durante las pericias preliminares, los especialistas detectaron hematomas y otras lesiones en distintas partes del cuerpo. Ante esta situación, los adultos manifestaron de manera voluntaria que esas marcas se habrían producido mientras la niña jugaba con su bicicleta.

Los investigadores también secuestraron las prendas de vestir de la menor para ser sometidas a los análisis correspondientes.

Tras tomar conocimiento de los hallazgos, el fiscal Zanni se presentó personalmente en la vivienda para supervisar el procedimiento y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Además, dispuso que Bulacio quede demorado y que personal femenino entreviste a la madre de la niña con el objetivo de reunir más información para la causa.

La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis hasta conocer el resultado de los estudios forenses.