River llega con bajas a la final del Apertura: se confirmaron las lesiones de Driussi, Montiel y Moreno

Chacho Coudet deberá rearmar el equipo después de perder a tres futbolistas fundamentales en la previa del partido definitivo.

Hoy 12:35

River recibió un duro golpe en la previa de la final del Torneo Apertura. El club confirmó en las últimas horas las lesiones de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno, tres futbolistas importantes para el esquema de Eduardo Coudet, que quedaron oficialmente descartados para el partido decisivo.

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El caso más preocupante es el de Driussi, quien sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial derecho y tendrá aproximadamente un mes de recuperación. La baja representa un problema sensible para el Millonario, especialmente por el buen momento futbolístico que venía atravesando el delantero.

A esa ausencia se suma la de Aníbal Moreno, quien también padeció un esguince del ligamento colateral medial derecho. El mediocampista estará cerca de un mes fuera de las canchas, por lo que tampoco podrá estar en la definición del campeonato.

Por su parte, Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y quedó inmediatamente descartado para la final. El lateral venía siendo una pieza importante por su experiencia y jerarquía en partidos decisivos.

De esta manera, River deberá rearmarse en sectores clave del equipo para afrontar el encuentro más importante del semestre, mientras espera conocer a su rival en la gran final del Apertura.