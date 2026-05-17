Falleció el exjuez Dr. José Antonio Azar

Tenía 75 años. Fue un reconocido abogado que también tuvo participación política como candidato a gobernador de la provincia en 2017.

Hoy 13:23

Este domingo por la mañana se tomó conocimiento del fallecimiento del Dr. José Antonio "Chiqui" Azar, conocido abogado que tuvo su paso por la Justicia de la Provincia como Juez Criminal y Correccional desde 1983 a 1993 y también como Juez del Superior Tribunal de Justicia 1995 a 2004.

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Además de desarrollar su profesión de manera particular, tras su salida de su cargo público, tuvo participación en la política local como candidato a gobernador por el partido Cruzada Santiagueña, representando al peronismo en las elecciones de 2017.

Trascendió que "Chiqui' Azar dejó de existir al parecer mientras dormía en su habitación.

Su empleada fue a despertarlo esta mañana, como siempre le llevaba el desayuno, y fue cuando descubrió la triste noticia.

Luego, alertó a la familia y a la policía, cuyos integrantes arribaron y llevaron adelante el procedimiento de rigor. A prima vista se trataría de una muerte natural, deslizaron los voceros.

De 75 años, el letrado ocupó los máximos cargos en la Justicia santiagueña: presidente del Superior Tribunal de Justicia, juez federal y representante legal del exgobernador, Carlos Arturo Juárez.