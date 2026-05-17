Elegancia, motos y concientización: Santiago del Estero se sumó al Distinguished Gentleman’s Ride

El evento reunió a decenas de motociclistas santiagueños que, vestidos con trajes elegantes, corbatas y el característico estilo gentleman circularon por calles santiagueñas.

Hoy 13:49

Las calles de Santiago del Estero fueron escenario este domingo de una nueva edición del The Distinguished Gentleman’s Ride, la tradicional rodada solidaria que se realiza en simultáneo en distintas ciudades del país y del mundo, combinando la pasión por las motocicletas clásicas con una fuerte campaña de concientización sobre la salud masculina.

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El evento reunió a decenas de motociclistas santiagueños que, vestidos con trajes elegantes, corbatas y el característico estilo gentleman, comenzaron a concentrarse desde las 10 de la mañana en la explanada del Fórum Centro de Convenciones.

Distinguished Gentleman’s Ride

Pasado el mediodía, los motores comenzaron a rugir y la caravana partió por distintos puntos emblemáticos de la “Madre de Ciudades”, despertando la curiosidad y el asombro de vecinos y transeúntes que se encontraron con una postal poco habitual: motos clásicas, pilotos elegantes y un mensaje solidario recorriendo las calles santiagueñas.

Más allá del espectáculo visual y de la pasión por las dos ruedas (Ver aquí galería de fotos), la iniciativa tiene un objetivo mucho más profundo. La actividad se desarrolla en apoyo a Fundación Movember y busca generar conciencia sobre las principales problemáticas que afectan a la salud de los hombres.

En ese marco, el Distinguished Gentleman’s Ride pone especial énfasis en la prevención del cáncer de próstata, el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio, promoviendo la detección temprana, el autocuidado y la importancia de hablar abiertamente sobre estas problemáticas.

Como ocurre cada año, la convocatoria volvió a combinar solidaridad, estilo y motociclismo en una jornada que ya se convirtió en un clásico para los amantes de las motos en Santiago del Estero y en diferentes puntos del país.