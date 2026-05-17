Otro campeón del mundo se acerca a River: Benfica confirmó la salida de Otamendi

La novela entre Nicolás Otamendi y River sumó un capítulo clave de cara a su definición. Benfica confirmó oficialmente la salida del defensor argentino, quien decidió no renovar su contrato tras seis años en el club portugués y quedará libre a partir del próximo 30 de junio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Millonario, que desde hace meses sigue de cerca la situación del campeón del mundo, ya le acercó una propuesta por un año y medio de contrato. En Núñez esperan una respuesta una vez finalizada la competencia internacional que afronta el futbolista, aunque puertas adentro confían en que la contestación será positiva.

Te recomendamos: ¿Cuántas entradas tendrán los hinchas de River para la final en Córdoba y cuándo saldrán a la venta?

“Otamendi fue siempre un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo de forma decisiva en la conquista de cuatro títulos. Siempre serás parte de nuestra familia y esta siempre será tu casa. Gracias, capitán”, expresó Benfica en el comunicado con el que despidió al zaguero.

La salida del defensor se da por una decisión personal, ya que Otamendi venía de una temporada en la que fue una pieza importante para José Mourinho. Durante el último año disputó 46 partidos, participó de forma directa en siete goles y conquistó la Supercopa de Portugal.

En total, el ex Vélez jugó 281 encuentros con la camiseta de Benfica y convirtió 18 goles. Su ciclo en el club portugués dejó una marca importante, no solo por su rendimiento, sino también por su liderazgo dentro del plantel.

Te recomendamos: River llega con bajas a la final del Apertura: se confirmaron las lesiones de Driussi, Montiel y Moreno

El propio Mourinho reconoció que intentaron retenerlo, aunque dejó en claro que la decisión final quedó en manos del futbolista. “Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol, Otamendi es uno de ellos. Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos”, señaló el entrenador.

River no es el único club interesado en quedarse con el defensor. Otamendi también recibió ofrecimientos para regresar al Valencia y para continuar su carrera en el fútbol de Arabia Saudita. Sin embargo, el deseo del jugador de vestir la banda roja podría pesar más que las propuestas económicas del exterior.

Te recomendamos: Coudet, tras la clasificación de River a la final: “Hicimos un gran partido”

De concretarse la operación, River sumaría a su plantel a otro campeón del mundo con la Selección Argentina, un golpe fuerte en el mercado y una incorporación de enorme jerarquía para Eduardo Coudet.