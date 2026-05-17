VIDEO | ¡Insólito error con Neymar en Brasil! lo sacaron por equivocación y explotó de bronca

Una situación insólita tuvo como protagonista a Neymar en Brasil, justo en su último partido antes de que se conozca la lista definitiva de la Selección brasileña para la Copa del Mundo 2026.

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El episodio ocurrió durante la dura derrota de Santos por 3-0 ante Coritiba, cuando el equipo del astro brasileño ya caía por dos goles y Neymar intentaba mostrarse en una jornada clave para sus aspiraciones mundialistas.

A los 22 minutos del segundo tiempo, el delantero salió del campo para ser atendido por un dolor. En ese momento, el cuarto árbitro levantó el cartel indicando que el número 10 debía ser reemplazado por Robinho Júnior.

Sin embargo, todo se trató de un error: según reclamó el propio Neymar, él no era el futbolista que debía salir. El problema fue que el suplente ya había ingresado al campo de juego, por lo que la modificación no pudo revertirse.

La reacción del brasileño fue inmediata. Visiblemente molesto, Neymar explotó contra el cuarto árbitro y mostró el papel del cambio para dejar en claro que se había producido una equivocación.

El momento generó una fuerte repercusión, especialmente por el contexto. Neymar busca ganarse un lugar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 y cada minuto en cancha cuenta para demostrar que está en condiciones físicas y futbolísticas.

El ex Barcelona y PSG no juega con la Selección de Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió la rotura de ligamentos cruzados ante Uruguay por Eliminatorias. Por eso, su presente en Santos es seguido de cerca de cara a una posible nueva cita mundialista.