Preocupación en Independiente: denunció tres casos de grooming en sus inferiores

El club informó que todo comenzó tras la denuncia del padre de un futbolista juvenil y confirmó que luego aparecieron otros dos casos de características similares.

Hoy 12:48

Independiente atraviesa horas de fuerte preocupación tras confirmar oficialmente la existencia de tres presuntos casos de grooming vinculados a chicos que forman parte de sus divisiones inferiores. La institución emitió un comunicado en el que detalló cómo se inició la investigación interna y cuáles fueron las medidas adoptadas junto a la Justicia.

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Según informó el club, todo comenzó cuando el padre de un menor se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo habría sido víctima de grooming. A partir de esa situación, las autoridades activaron de inmediato el protocolo correspondiente y recibieron a la familia en la sede social junto a profesionales de distintas áreas, con el objetivo de brindar asistencia y acompañamiento.

El comunicado también reveló que, tras ese primer episodio, el equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó otros dos casos de características similares. La situación encendió las alarmas dentro de la institución y derivó en la intervención de las máximas autoridades del club.

Frente a este escenario, Grooming Argentina fue convocada al predio de Villa Domínico para coordinar charlas preventivas e informativas destinadas a jugadores, familias y trabajadores del club. Además, Independiente aseguró que comenzó a reunir toda la información necesaria para avanzar con una denuncia formal.

La presentación penal se realizó el viernes 15 de mayo ante la Fiscalía N°2 de Avellaneda. Según detalló la institución, uno de los apoderados del club y un dirigente entregaron material vinculado a los hechos denunciados y acordaron regresar este lunes para ampliar la declaración ante la fiscal interviniente.

“Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes”, expresó el club en el cierre del comunicado.

Mientras la investigación judicial avanza, el caso generó fuerte impacto en el fútbol argentino y volvió a poner sobre la mesa la importancia de los protocolos de prevención frente a delitos digitales que afectan a menores.

Qué es el grooming

El grooming es una forma de acoso digital en la que un adulto intenta engañar a un menor a través de Internet con fines sexuales. Puede incluir pedidos de fotos o videos, manipulación emocional, amenazas o incluso intentos de coordinar encuentros personales.

Este tipo de delito puede darse mediante redes sociales, servicios de mensajería, correos electrónicos, chats, juegos en línea y cualquier plataforma digital que permita la interacción entre personas.