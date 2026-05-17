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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 MAY 2026 | 17º
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Fiscalía de Estado embargó y secuestró soja y maíz en operativos contra ocupantes ilegales

Los procedimientos se realizaron en los departamentos Copo y Alberdi, en el marco de medidas judiciales vinculadas a la explotación clandestina de tierras fiscales y desmontes prohibidos.

Hoy 13:38

El Gobierno de la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, ejecutó una nueva fase de los operativos que viene llevando a cabo en el norte de nuestra provincia en protección del patrimonio provincial y el medio ambiente.

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En esta oportunidad, y ante la detección de desobediencias a las órdenes judiciales previamente notificadas, se procedió a hacer efectivas sentencias de embargo y secuestro de soja y maíz producida por ocupantes ilegales.

El Dr. Raúl Abate, Fiscal de Estado, coordinó el cumplimiento de estas nuevas medidas contra foráneos, que persistieron en la explotación clandestina de tierras fiscales y en la violación de las prohibiciones de desmontar y cosechar emanadas de la justicia local.

En esta nueva etapa se procedió al embargo y secuestro de la producción obtenida en infracción (soja y maíz). Estas medidas buscan cortar de raíz la mecánica de enriquecimiento ilícito a expensas de los recursos públicos de todos los santiagueños.

El procedimiento se llevó a cabo con un equipo de abogados de la Fiscalía de Estado, integrado por el Dr. Rodrigo Martorell Enrico y el Dr. Matías De la Rúa, Oficiales de Justicia, personal de las Direcciones de Tierras y Agricultura del Ministerio de la Producción, y efectivos de la Policía Provincial para garantizar el estricto cumplimiento de las leyes vigentes.

Las actuaciones se concentraron nuevamente en los puntos críticos de los departamentos Copo y Alberdi.

Desde la Fiscalía de Estado se remarcó que no se tolerará ningún tipo de desacato a las órdenes de los magistrados provinciales y que se están evaluando nuevas acciones civiles y penales. Reiteran desde Fiscalía de Estado que estos procedimientos continuarán durante todo el año 2026.

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