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Detienen a conductor en Perico con 2.8 g/l de alcohol en sangre

Un hombre fue arrestado en Perico, Jujuy, por conducir con 2.84 g/l de alcohol en sangre, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Hoy 14:11

En un reciente incidente en la ciudad de Perico, Jujuy, un hombre fue detenido por conducir un vehículo con un nivel de alcohol en sangre de 2.84 g/l. Este suceso tuvo lugar en las cercanías de la feria mayorista de la localidad, donde un inspector municipal observó maniobras peligrosas realizadas por el automovilista.

Tras recibir el aviso, el personal policial se desplazó rápidamente hacia el área y logró interceptar el automóvil, un Chevrolet Astra, que circulaba por la avenida Congreso. En el vehículo viajaban tres personas, incluido el conductor, quien fue sometido a un test de alcoholemia.

El resultado del test reveló que el conductor presentaba un nivel de alcohol en sangre superior a lo permitido, lo que llevó a su detención inmediata. Este tipo de comportamiento pone en evidencia el riesgo que representan los conductores ebrios en las vías públicas.

Además del conductor, sus dos acompañantes también fueron demorados, ya que intentaron entorpecer el trabajo de las autoridades durante el operativo. Este tipo de resistencia a la autoridad es un delito que agrava la situación de los involucrados.

El vehículo fue secuestrado de forma preventiva como parte de las medidas de seguridad vial implementadas por las autoridades. La Seccional 21° se encargará de las actuaciones complementarias relacionadas con este caso.

Este acontecimiento resalta la importancia de concienciar a la población sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, así como la necesidad de hacer cumplir las normativas de seguridad vial en la región de Jujuy.

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