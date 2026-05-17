Violenta pelea en un baile terminó con un hombre herido e intento de agresión a la Policía

Río Hondo. Los supuestos agresores fueron identificados. La víctima fue atendida en el CIS Termas y recibió puntos de sutura.

Hoy 14:55

Un violento episodio se registró durante un evento bailable realizado en el predio El Chaparral, ubicado en la localidad de La Aguada, en los primeros minutos de este domingo, donde una gresca de gran magnitud dejó como saldo un hombre lesionado y momentos de tensión con efectivos policiales que cumplían servicio adicional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el parte policial, el incidente ocurrió mientras el personal de seguridad realizaba recorridos preventivos dentro del predio, oportunidad en la que advirtieron una pelea en la pista de baile.

En medio del desorden, los uniformados identificaron a dos mujeres, Gissel Ovejero y Lissel Sosa, quienes —según consta en el informe— se habrían abalanzado sobre los efectivos con intenciones de agredirlos físicamente, por lo que debieron ser reducidas para evitar mayores incidentes. Posteriormente, familiares de ambas llegaron al lugar y las retiraron del predio.

Te recomendamos: Violenta gresca en el CIS Termas terminó con siete personas aprehendidas y el secuestro de un arma blanca

Minutos después, los policías fueron alertados sobre la presencia de un hombre tendido en el suelo, en la parte externa del predio. Se trataba de Marino Salvatierra, de 30 años, quien presentaba lesiones visibles en el rostro.

Los efectivos se entrevistaron con Guadalupe Escobar, de 29 años y concubina del herido, quien manifestó que ambos habrían sido agredidos físicamente por Nahuel Sosa, Lissel Sosa y Gissel Ovejero, todos domiciliados en la localidad de Aipacuca, departamento Río Hondo.

El lesionado fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud, donde fue examinado por la doctora Sol Castillo. El informe médico indicó que el paciente presentaba estado de ebriedad y excitación psicomotriz agresiva contra el personal sanitario, además de heridas cortantes superficiales en el rostro y en el conducto auditivo externo, por lo que se le realizaron puntos.

Asimismo, los profesionales solicitaron estudios complementarios, entre ellos una tomografía de cerebro, radiografías de tórax, columna cervical y pelvis, quedando el paciente en observación médica.

En el hecho tomó intervención personal de la Comisaría Comunitaria Nº 57, mientras que el fiscal de turno, Gustavo Montenegro, dispuso que ambas partes sean invitadas a radicar la correspondiente denuncia penal.