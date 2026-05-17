Autoridades provinciales participaron de la fiestas patronales del Señor Hallado

El subsecretario Ricardo Sosa y el director de la Juventud, César González, participaron de las actividades religiosas y sociales organizadas por la comunidad de Villa Jiménez.

Hoy 15:24

Bajo el lema "Señor Hallado, danos tu paz", la comunidad de la capilla del Señor Hallado, en Villa Jiménez, departamento Río Hondo, celebró la jornada central con la presencia de autoridades provinciales y la llegada de los peregrinos que habían partido desde la Capital, La Banda y otras localidades cercanas en bicicleta y a caballo.

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En representación del Gobierno de la provincia, asistieron el subsecretario de Coordinación Institucional, Ricardo Sosa, y el director de la Juventud, César González, quienes fueron recibidos por la presidenta de la comunidad, Dani Beatriz Jiménez, y participaron de las actividades sociales, la santa misa y el traslado de la imagen del Señor Hallado.

Las actividades se iniciaron a las 8 de la mañana con la tradicional salva de bombas, luego se sirvió el desayuno a promesantes y peregrinos; se realizó el rezo del santo rosario y luego la procesión. Posteriormente tuvo lugar el desfile de gauchos y a las 11 de la mañana, el padre Ariel Muratore celebró la misa.

La jornada prosiguió con un feria de platos y la presentación de números artísticos.

Las celebraciones incluyeron la tradicional peregrinación a caballo de nativos de Villa Jiménez radicados en otras comunidades cercanas de los departamentos Río Hondo, Banda, y de distintos barrios de la ciudad Capital.

La capilla del Señor Hallado fue construida por los jesuitas en el Siglo XVIII. Fue oficialmente declarada Monumento Histórico Provincial y Patrimonio Cultural de la Provincia de Santiago del Estero el 17 de mayo de 2005, bajo la Ley Nº 6734, durante la primera gestión del ex gobernador Gerardo Zamora.

Esta distinción resguarda legalmente la conservación del edificio religioso (erigido originalmente hacia el año 1797), sus antiguos altares tallados a mano en madera y las valiosas y antiquísimas imágenes sacras de su interior, como el Amo Jesús, La Dolorosa, el Jesús Yaciente y San José.