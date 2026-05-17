Wanda Nara y Martín Migueles confirman su separación tras un mes

Wanda Nara ha confirmado su separación de Martín Migueles, mientras su abogada, Ana Rosenfeld, detalla el estado actual de su relación, caracterizada por un vínculo peculiar.

Hoy 15:39

La separación de Wanda Nara y Martín Migueles ha sido confirmada oficialmente tras un mes de especulaciones. La noticia fue revelada por Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, durante su intervención en el programa 'La mañana con Moria'.

Durante la entrevista, el conductor Federico Seeber cuestionó directamente a Rosenfeld sobre la situación actual de Wanda, a lo que ella respondió con claridad: 'Está separada de Migueles'. Esta afirmación marca un hito en la historia personal de la mediática.

A pesar de la separación, Rosenfeld hizo hincapié en que el vínculo entre Nara y Migueles no ha sido completamente cortado. 'Aunque están separados, no han dejado de comunicarse', afirmó la letrada, sugiriendo que existe un tipo de relación más allá de lo romántico.

Un dato relevante es que Wanda y Migueles no se han visto en el último mes, ya que la empresaria se encuentra en Uruguay filmando una película. Rosenfeld confirmó que 'Wanda vuelve esta semana', dejando entrever que aún hay planes futuros entre ambos.

La abogada también hizo comentarios que se hicieron virales, afirmando que 'los hombres no quieren largar a Wanda', lo que sugiere que la situación es más compleja de lo que parece. Esto revela una dinámica interesante en su vida amorosa, conocida por sus altibajos.

Los rumores sobre la ruptura no son nuevos; fuentes cercanas han indicado que los celos de Migueles fueron un factor determinante. Según declaraciones de Nara a Yanina Latorre, los celos surgieron cuando ella decidió aceptar el proyecto en Uruguay y se hizo pública su relación con Agustín Bernasconi.

Además, se ha informado que Migueles enfrenta serias acusaciones de implicación en actividades financieras ilegales, lo que añade otra capa de complicación a la separación. A pesar de estas dificultades, Wanda ha insistido en que no estaba al tanto de las acusaciones en su contra.