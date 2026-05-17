El vicegobernador participó de la fiesta central del Señor de los Milagros de Mailín

Carlos Silva Neder representó al Gobierno provincial en la misa presidida por el cardenal Vicente Bokalic, en una emotiva celebración que contó con la presencia de la imagen original de la Virgen de Huachana.

Hoy 15:34

En representación del Gobierno de la provincia, el vicegobernador Carlos Silva Neder participó este domingo de la misa central en honor al Señor de los Milagros de Mailín, que se llevó a cabo en la localidad de Villa Mailín, presidida por el arzobispo Vicente Bokalic, junto a su obispo auxiliar Enrique Martínez Ossola, el obispo de Añatuya, Mons. José Luis Corral.

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En esta oportunidad, también estuvo la imagen original de la Virgen de Huachana, proveniente del departamento Alberdi, en un emotivo gesto de fe y devoción que acompañó la celebración.

También asistieron a la multitudinaria celebración el ministro de Gobierno, Bernardo Herrera, y otros funcionarios de la provincia.

Durante la homilía, el cardenal Bokalic expresó:

"Hoy nos reunimos como pueblo peregrino, comunidad de fe, alrededor de la Cruz del Señor Forastero. Esta cruz bendita que no es signo de derrota, sino de amor entregado y de esperanza para todos, especialmente por los pobres y sencillos. Y en este año, con inmensa alegría, compartimos la fiesta con alguien que lo acompañó a Jesús hasta el final, cuando ella recibió esa misión de la tierra, junto al Señor nos acompaña hoy: la Virgen de Huachana".

Agregó: "El Señor nos conduce siempre al encuentro de los hermanos. La fe de nuestro pueblo tiene algo muy hermoso que sabemos caminar. Somos un pueblo caminador, peregrino, nuestro pueblo peregrino y la peregrinación es imagen de la vida misma, nadie camina solo. Nadie se salva solo, caminamos juntos, caminamos con otros que llevan cruces como las nuestras: enfermedades, desempleo, soledad, cansancio, el dolor de no poder alimentar los hijos, la angustia de los ancianos y mayores olvidados, la incertidumbre de los jóvenes, la lucha de la vida cotidiana de tantos trabajadores y campesinos de nuestro terrenio de nuestra patria, pero mientras caminamos no nos sentimos abandonados; el Señor camina con nosotros y nos ha dado signos muy claros es el Señor Forastero que hace el compañero de ruta, de la salud, del sufrimiento, la cruz de la esperanza de los dolores y angustia que a veces padecemos".

"Hoy la iglesia nos llama a dejar atrás la lógica de la indiferencia y del individualismo; esa voz del mundo y de una cierta política que dice que el pobre se las arregle como pueda. Esa no es la lógica de Cristo, esa no la del Evangelio. Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización es la misión de todos los hombres, se constituye la misión esencial de la iglesia", expresó.