Tiago Ferreyra dejó Mitre y seguirá su carrera en Deportivo Maipú

Tiago Ferreyra no continuará en Mitre. El defensor fue cedido a préstamo a Deportivo Maipú de Mendoza y seguirá su carrera en el conjunto que también compite en la Primera Nacional.

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Por este motivo, Ferreyra no fue convocado para el partido que el Aurinegro disputará esta tarde frente a San Miguel, por la fecha 14 de la Zona A del certamen.

El futbolista había llegado a Mitre para sumar alternativas en la defensa y alcanzó a disputar 9 partidos con la camiseta del club santiagueño.

De esta manera, el equipo deberá reacomodar su plantel de cara a la continuidad del campeonato, en una zona exigente donde cada punto empieza a ser clave para las aspiraciones del conjunto aurinegro.