Rescatan a una adolescente salteña en Bolivia tras días de búsqueda

Un operativo conjunto entre fuerzas argentinas y bolivianas permitió rescatar a una adolescente salteña de 16 años, reportada como desaparecida por su familia, en Yacuiba, Bolivia.

Hoy 16:13

Un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad de Argentina y Bolivia resultó en el rescate de una adolescente salteña de 16 años en Yacuiba, quien había sido reportada como desaparecida por su familia.

La denuncia realizada por los familiares activó el protocolo de búsqueda de personas y dio inicio a una investigación coordinada que involucró a la División Trata de Personas de la Policía de Salta, la Dirección General de Ciberseguridad, la Fiscalía Federal bajo la dirección de Ricardo Toranzos, así como a autoridades judiciales bolivianas.

El procedimiento de rescate se llevó a cabo el miércoles pasado, donde la menor fue localizada y resguardada gracias a la colaboración con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia.

Las autoridades informaron que la causa está siendo investigada como un presunto caso de trata de personas con fines de explotación sexual, lo que ha llevado a la detención de un hombre vinculado al caso.

El operativo fue dirigido por la jefa de la División Trata de Personas, Janet Ale, quien posteriormente trasladó a la adolescente de regreso a Salta, donde fue restituida a su hogar.

Adicionalmente, como resultado de las investigaciones realizadas en Bolivia, fueron rescatadas otras dos mujeres y se produjo la detención de un segundo sospechoso.

Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar si existieron más personas involucradas en maniobras de captación, traslado y acogimiento de víctimas en esta red delictiva.