El Renzi realizó un encuentro vinculado a la Copa del Mundo 2026

La propuesta impulsada por el municipio buscó generar un espacio de encuentro y recreación para las familias bandeñas.

Hoy 16:32

Se desarrolló con éxito el encuentro recreativo organizado por el Cine Teatro Municipal Renzi, dónde las familias bandeñas pudieron palpitar la participación de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026.

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Esta actividad fue promovida por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani y se desarrolló el sábado a la siesta, en la histórica sala de proyecciones “Juan Jiménez García”, con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, los participantes pudieron sacarse fotos con una réplica oficial de la Copa del Mundo, intercambiaron figuritas mundialistas, vieron un video alusivo a esta competencia y participaron de sorteos de pelotas de fútbol y camisetas de la selección, entre otras cosas.

El objetivo de esta propuesta fue generar un espacio de encuentro para que las familias puedan compartir una tarde llena de alegría, emoción y pasión futbolera acompañando a la Selección Argentina.

En la oportunidad, el director del Cine Teatro Municipal Renzi, Ricardo Aranda, destacó lo siguiente: “Como santiagueños y como argentinos, disfrutamos el fútbol y más desde que somos campeones del mundo. Entonces ya la fiebre mundialista se está sintiendo.

El intendente Roger Nediani siempre nos dice, escuchen a la gente. Había una demanda porque los chicos intercambian figuritas del mundial, entonces nosotros queríamos darle algo diferente y que puedan interactuar con una réplica oficial de la Copa del Mundo.

Además, queremos que los chicos salgan un poco, que dejen la virtualidad y que disfruten con sus pares, compartiendo un momento como este, donde pueden intercambiar figuritas, ver un video alusivo al mundial y llevarse un recuerdo para alentar a la selección a través de sorteos”.

Agregó: “Luego esperamos llevar esta experiencia a los barrios, así que vamos a ver cómo nos organizamos, porque la Copa es de un coleccionista privado y la prestó para exhibirla. Así que estamos con esa idea, para que los vecinos de los diferentes barrios tengan la oportunidad de palpitar el mundial de una forma diferente”.