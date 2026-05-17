¿Cuántas entradas tendrán los hinchas de River para la final en Córdoba y cuándo saldrán a la venta?

El Millonario eliminó anoche a Rosario Central y estará en la definición del título el próximo domingo en el Kempes.

Hoy 10:17

River venció anoche por 1-0 a Rosario Central en el estadio Monumental y consiguió su boleto a la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet definirá el título el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El Millonario conocerá a su rival esta tarde, luego del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano, que se disputará en La Paternal por la otra semifinal del campeonato.

Tras el pitazo final de Nicolás Ramírez en el Monumental, muchos hinchas de River comenzaron a planificar el viaje a Córdoba para acompañar al equipo en la finalísima.

El estadio Mario Alberto Kempes cuenta con una capacidad aproximada para 57 mil personas y, al tratarse de una definición en cancha neutral, se espera que ambas parcialidades dispongan de una cantidad similar de entradas.

Por ese motivo, los hinchas de River tendrían asignada la mitad del estadio para el encuentro decisivo del próximo domingo.

Por ahora no hay información oficial sobre la venta de entradas ni sobre los precios. Se espera que, una vez definido el rival entre Argentinos y Belgrano, la Liga Profesional comunique cómo será el sistema de expendio para la final.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los simpatizantes millonarios, que ya empezaron a palpitar una nueva definición nacional con River como protagonista.