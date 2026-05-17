Inter Miami recibe a Portland Timbers con un Messi en estado de gracia

Las Garzas jugarán este domingo desde las 19 por la fecha 14 de la MLS 2026, con el objetivo de seguir en los puestos de arriba.

Hoy 10:01

Inter Miami recibirá este domingo a Portland Timbers, desde las 19, por la fecha 14 de la MLS 2026, en un partido clave para seguir sumando y mantenerse cerca de la cima.

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El equipo dirigido por Guillermo Hoyos atraviesa un buen momento desde su llegada y buscará hacerse fuerte como local para continuar en los puestos de arriba de la liga estadounidense.

Las Garzas vienen de protagonizar un verdadero partidazo ante Cincinnati, al que vencieron por 5-3 en una noche brillante de Lionel Messi. El capitán argentino marcó un doblete, aportó una asistencia y llegó a los 910 goles en su carrera.

Con ese triunfo, Inter Miami quedó a cuatro puntos del líder Vancouver Whitecaps, aunque con un partido más. A un mes de la sorpresiva salida de Javier Mascherano como entrenador, el equipo volvió a levantar vuelo de la mano de un Messi determinante.

El crack rosarino acumula 11 goles y 4 asistencias en 12 partidos, números que lo mantienen como una de las grandes figuras de la MLS y que alimentan la expectativa de cara al próximo Mundial.

Del otro lado estará Portland Timbers, que llega con una campaña irregular. El equipo dirigido por Phil Neville, exentrenador de Inter Miami entre 2021 y 2023, marcha en el puesto 12 de la Conferencia Oeste y ocupa el lugar 21 en la tabla general.

En su última presentación, los Timbers igualaron 2-2 ante Montreal Impact y necesitan una victoria para acercarse a la zona de playoffs.

Datos del partido

Hora: 19.00

TV: Apple TV

Estadio: Nu Stadium, Miami, Estados Unidos.