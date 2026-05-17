El glaciar Thwaites se desintegra a velocidad alarmante, advierten científicos

El glaciar del Juicio Final, conocido como glaciar Thwaites, presenta una desintegración acelerada debido a un proceso de fracturación interno que compromete su estructura y estabilidad.

Hoy 10:25

Recientes estudios revelan que el glaciar del Juicio Final, oficialmente denominado glaciar Thwaites, se encuentra en un estado de desintegración acelerada que sorprende a la comunidad científica. Un equipo de investigadores de la Universidad de Manitoba ha identificado un proceso de fracturación que afecta gravemente la estructura interna del glaciar, especialmente en su plataforma oriental, que actúa como un escudo natural ante el océano.

Las observaciones satelitales a lo largo de dos décadas han documentado el crecimiento y la interconexión de grietas en el glaciar. Este fenómeno crea un ciclo peligroso: a medida que aumentan las fracturas, el movimiento del hielo se acelera, incrementando las tensiones internas y provocando nuevas grietas.

Inicialmente, se consideraba que el principal riesgo para el glaciar era el derretimiento causado por el agua cálida del mar. Sin embargo, el nuevo estudio indica que el daño se origina dentro del hielo. Primero, se forman grietas longitudinales en la dirección del flujo, seguidas de cortes transversales que fragmentan la masa de hielo.

El punto de anclaje submarino, que históricamente proporcionaba estabilidad al glaciar, está fallando, lo que resulta en una pérdida de fuerza de la plataforma y un flujo más rápido del hielo continental hacia el mar.

El glaciar Thwaites abarca más de cien mil kilómetros cuadrados, un área comparable al tamaño del Reino Unido. Un colapso total podría resultar en un aumento del nivel del mar de hasta sesenta y cinco centímetros. La plataforma flotante del glaciar actúa como una barrera que controla el flujo de hielo hacia el océano, y su desaparición podría multiplicar este flujo.

Los expertos consideran al glaciar del Juicio Final como el punto más frágil de la Antártida Occidental, y su comportamiento es crucial para determinar el aumento del nivel del mar en este siglo.

Un artículo reciente publicado en el Journal of Geophysical Research: Earth Surface detalla las etapas del proceso de fractura, desde la aparición de grietas longitudinales hasta la pérdida de cohesión del hielo. Simulaciones del International Thwaites Glacier Collaboration sugieren que este daño interno podría duplicar las pérdidas de masa previamente estimadas.

No hay una fecha precisa para un posible colapso, pero el avance de las fracturas es más rápido que el derretimiento en su base. Si la plataforma oriental se quiebra completamente, el hielo quedará al descubierto ante el mar, acelerando aún más el aumento del nivel del agua.

Los científicos instan a incluir este proceso de fractura en los modelos de cambio climático y a intensificar la vigilancia del glaciar, que se ha convertido en un importante indicador del equilibrio climático del planeta. Su futuro será determinante para comprender cuánto tiempo nos queda antes de alcanzar un punto de no retorno.