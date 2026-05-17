Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia: por qué se conmemora cada 17 de mayo

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha que busca visibilizar las violencias y discriminaciones que todavía enfrentan las personas LGBTIQA+ en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

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La jornada recuerda un hecho clave: el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su clasificación de enfermedades mentales, un paso histórico para el reconocimiento de derechos.

Aunque hubo importantes avances en materia de igualdad, la discriminación sigue presente y muchas veces aparece de manera silenciosa, a través de comentarios, chistes, preguntas invasivas o actitudes que parecen menores, pero que refuerzan la exclusión.

Especialistas advierten que estas formas cotidianas de violencia, conocidas como microagresiones, pueden afectar la salud emocional, los vínculos y la posibilidad de vivir libremente la identidad o la orientación sexual.

Frases como “no pareces gay”, “¿quién es el hombre y quién la mujer?” o “no lo digas delante de los chicos” son ejemplos de comentarios que, aunque muchas veces se presentan como curiosidad o humor, reproducen prejuicios y obligan a muchas personas a justificarse o esconderse.

La discriminación también puede aparecer en espacios laborales, familiares o institucionales, cuando se asume que todas las parejas son heterosexuales o cuando se invisibilizan las identidades trans y no binarias.

Este año, la conmemoración se desarrolla bajo la consigna “En el corazón de la democracia”, con el objetivo de remarcar que no puede haber sociedades verdaderamente democráticas sin igualdad, respeto y derechos para todas las personas.

El 17 de mayo no apunta solo a recordar una fecha histórica, sino también a revisar prácticas cotidianas y promover entornos más seguros, inclusivos y libres de violencia.