Dybala fue clave en el triunfo de Roma ante Lazio mientras Boca sueña con su llegada

Paulo Dybala volvió a ser protagonista en Roma. El delantero argentino fue clave en el triunfo por 2-0 ante Lazio, en una nueva edición del clásico de la capital italiana, correspondiente a la fecha 37 de la Serie A.

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La Joya aportó una asistencia en el segundo gol del equipo dirigido por Gian Piero Gasperini, en una noche especial para los hinchas romanos y también para el futuro del cordobés, que sigue siendo seguido de cerca por Boca.

Roma se impuso con un doblete de Gianluca Mancini. El segundo tanto llegó a los 20 minutos del complemento, cuando Dybala ejecutó un córner preciso para que el defensor conectara de cabeza y ampliara la ventaja.

A pocos minutos del final, el entrenador decidió reemplazar al argentino por Artem Dovbyk. En ese momento, los fanáticos de la Roma despidieron a Dybala con una tremenda ovación, en lo que pudo haber sido su último partido como local en el Estadio Olímpico.

Con esta victoria, la Loba llegó a 70 puntos, se mantiene en el cuarto puesto de la Serie A y continúa con chances firmes de clasificarse a la próxima Champions League.

El equipo italiano cerrará su participación en el campeonato el próximo fin de semana, cuando visite a Hellas Verona.

Mientras tanto, Boca sigue ilusionado con la posibilidad de incorporar a Dybala en el próximo mercado de pases. Desde el Xeneize ya hubo contactos con la nueva representación del futbolista y, según trascendió, existe buena predisposición de ambas partes para iniciar una negociación formal.

De todos modos, todo dependerá de la decisión del propio jugador. Si la Joya resuelve dejar Roma, en Boca aseguran que tiene las puertas abiertas para llegar a La Bombonera.