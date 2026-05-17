Preocupación en River por los jugadores que se lesionaron ante Rosario Central: se perderían la final

Eduardo Coudet no pudo festejar del todo el triunfo del Millonario ya que perdería tres piezas clave de cara al duelo del domingo en Córdoba.

Hoy 11:12

River consiguió una victoria clave ante Rosario Central y avanzó a la final del Torneo Apertura 2026, pero la clasificación dejó una fuerte preocupación para Eduardo Coudet.

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El Millonario ganó 1-0 en el Monumental y sacó boleto a la definición del campeonato, aunque el saldo físico fue negativo: Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel no pudieron completar el partido por diferentes complicaciones.

A la espera de los partes médicos oficiales, todo indica que los tres futbolistas podrían perderse la final del certamen, en la que River enfrentará al ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano.

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La lesión que más preocupación generó fue la de Driussi, quien recibió una fuerte falta en la rodilla y debió retirarse entre lágrimas. Según informó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, el delantero habría sufrido un esguince severo, por lo que estaría varias semanas fuera de las canchas.

Otro que encendió las alarmas fue Gonzalo Montiel, reemplazado en el entretiempo. El lateral padece una molestia en el cuádriceps de la pierna izquierda y, de acuerdo con la misma información, sería muy difícil que pueda estar disponible para la final.

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El tercer caso es el de Aníbal Moreno, quien también sufrió un esguince de rodilla y tiene pocas chances de llegar en condiciones al partido por el título.

De esta manera, River podría perder a tres piezas importantes no solo para la final del Apertura, sino también para el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un tramo decisivo de la temporada.