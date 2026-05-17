Perrone no pudo sostener la pole y terminó 12° en el GP de Cataluña de Moto3

El argentino largó desde el primer lugar, pero perdió ritmo desde el inicio y firmó su peor resultado de la temporada. Marco Morelli remontó y finalizó sexto.

Hoy 10:50

El argentino Valentín Perrone no pudo sostener el gran rendimiento que había mostrado en la clasificación y terminó 12° en el Gran Premio de Cataluña de Moto3, disputado en el circuito de Barcelona.

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El piloto de KTM había llegado con grandes expectativas luego de conseguir el sábado su tercera pole position en la categoría y la primera de la temporada 2026.

Perrone partía desde el lugar de privilegio con la ilusión de alcanzar su primera victoria en el Mundial y devolver a la Argentina a lo más alto del podio, algo que no ocurre desde el triunfo de Sebastián Porto en Australia 2004.

Sin embargo, la carrera se complicó desde la largada. El piloto del Tech3 perdió rápidamente posiciones y en los primeros metros cayó al cuarto puesto.

Con el paso de las vueltas, su KTM no mostró el ritmo necesario para pelear con los líderes y fue cediendo terreno. En el quinto giro ya marchaba noveno, luego llegó a ubicarse 15° y recién sobre el final pudo recuperar algunos lugares para cruzar la meta en el 12° puesto.

El resultado significó un golpe para Perrone, ya que en la carrera en la que había conseguido su mejor posición de partida del año terminó firmando su peor resultado de la temporada.

Además, el nacido en Barcelona cayó del cuarto al sexto lugar en la clasificación del campeonato.

Gran remontada de Morelli

El otro argentino en pista, Marco Morelli, tuvo un inicio complicado, pero logró revertir la situación con una notable remontada.

El piloto del Aspar Team largó quinto, aunque cayó hasta la 16ª posición en la tercera vuelta por problemas en la parte delantera de su KTM.

A partir de la mitad de la carrera, Morelli encontró ritmo y comenzó a avanzar con tiempos similares a los de los punteros. Con varios sobrepasos consecutivos, escaló hasta la sexta posición final.

Ese resultado le permitió mantenerse en el cuarto puesto del campeonato, consolidando su buen presente en la categoría.

La victoria quedó en manos del español Máximo Quiles, compañero de Morelli en el Aspar Team, quien se impuso en una definición electrizante ante Álvaro Carpe y David Muñoz.

Con su cuarto triunfo en seis fechas, Quiles amplió a 64 puntos su ventaja al frente del campeonato.