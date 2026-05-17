“Profunda preocupación”: alerta por un ataque con un dron cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes

El argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, advirtió por el hecho.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, expresó este domingo "su profunda preocupación" tras un ataque con dron cerca de la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, en un mensaje publicado en X.
"Cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable", añadió el director de esta agencia de la ONU, que afirmó haber sido informado por Emiratos de que "los niveles de radiación en la central nuclear de Barakah siguen siendo normales y no se han registrado heridos".