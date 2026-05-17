Recuperaron bienes robados a una joven del barrio San Javier e identificaron al presunto autor

Personal de la Sección Robos y Hurtos de la Comisaría Comunitaria 47ª logró recuperar prendas de vestir y otros elementos sustraídos de una vivienda de La Banda. La Fiscalía interviene en una causa por hurto calificado.

Hoy 15:29

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos de la Comisaría Comunitaria 47ª de La Banda lograron recuperar diversos bienes que habían sido sustraídos a una joven de 23 años domiciliada en el barrio San Javier.

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De acuerdo con la denuncia realizada por la damnificada, el hecho ocurrió el pasado 13 de mayo, cuando se ausentó de su vivienda durante aproximadamente dos horas en horas de la mañana. Al regresar, advirtió el faltante de una mochila y varias prendas de vestir, además de sospechar que los delincuentes habrían ingresado por una ventana del inmueble.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, que incluyeron averiguaciones y entrevistas en la zona, los uniformados llegaron hasta una vivienda del mismo barrio, donde una mujer de 27 años manifestó haber adquirido los elementos de buena fe a un sujeto.

Al tomar conocimiento sobre el origen ilícito de los objetos, la mujer hizo entrega voluntaria de un alargue color negro, una mochila negra con detalles rosas y cinco calzas de distintos colores.

Asimismo, durante la investigación se logró reunir información clave sobre el presunto autor del ilícito, quien ya estaría identificado por los investigadores.

Por disposición del fiscal de turno de Delitos Comunes de La Banda, los bienes recuperados quedaron secuestrados para su posterior reconocimiento y entrega a la propietaria, mientras continúan las actuaciones en el marco de una causa por el supuesto delito de hurto calificado.