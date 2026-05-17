Diario Panorama te lleva a alentar a Quimsa en un partido decisivo ante Instituto

Participá por entradas para el quinto juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, donde la Fusión buscará el pase a semifinales

Hoy 20:49

La pasión por el básquet se vive al máximo y Diario Panorama te da la posibilidad de estar presente en una noche clave para la Fusión.

El encuentro se disputará este martes desde las 21, en el estadio Ciudad, donde el conjunto santiagueño se jugará la clasificación a las semifinales ante su gente.

La serie se encuentra igualada 2 a 2, por lo que el quinto partido será determinante para definir quién avanzará a la próxima instancia del torneo.

En este contexto, Diario Panorama invita a todos los fanáticos a participar del sorteo y vivir desde adentro una noche cargada de emoción, tensión y clima de play-offs.

Para participar, los interesados deberán seguir las consignas que serán publicadas en las redes sociales del medio y cruzar los dedos para ganar las entradas.

Quimsa buscará hacerse fuerte como local y dar un paso más en su sueño de seguir peleando por el título, en un estadio que promete estar colmado de hinchas fusionados alentando hasta el final.