River y Belgrano definen el Torneo Apertura 2026: día, hora, sede y todo lo que hay que saber

El Millonario y el Pirata se enfrentarán el próximo domingo en Córdoba para definir al primer campeón de la temporada del fútbol argentino.

Hoy 21:40

Ya está todo listo para la gran final del Torneo Apertura 2026. River y Belgrano se enfrentarán el próximo fin de semana en busca del primer título de la temporada del fútbol argentino, en un partido que promete emociones fuertes y un estadio colmado de ambas parcialidades.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llega tras vencer 1-0 a Rosario Central en semifinales gracias a un gol de penal de Facundo Colidio, mientras que el equipo de Ricardo Zielinski viene de eliminar a Argentinos Juniors en una dramática definición por penales luego de igualar 1-1 tras 120 minutos de juego.

¿Qué día y a qué hora se juega la final del Torneo Apertura?

La gran final entre River y Belgrano se disputará el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15:30, en horario argentino.

¿Dónde se juega la final?

El encuentro tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba. La sede fue definida por el Comité Ejecutivo y volverá a recibir una final importante del fútbol argentino, como ya ocurrió en la Copa de la Liga Profesional 2022 y la Superliga 2019.

Además, el Pirata ya conoce muy bien el escenario: allí eliminó a Talleres en los octavos de final del actual torneo.

Qué canales transmiten River vs. Belgrano

La transmisión de la final estará a cargo de las señales del pack fútbol: ESPN Premium y TNT Sports. Además, toda la cobertura, el minuto a minuto y el análisis estarán disponibles en Diario Panorama.

Así llega River

El Millonario terminó segundo en la Zona B durante la fase regular con 29 puntos y mostró solidez en los playoffs. En octavos de final eliminó a San Lorenzo por penales tras empatar 2-2 en el alargue, luego venció 2-0 a Gimnasia en cuartos y en semifinales superó 1-0 a Rosario Central.

Ahora, el equipo de Coudet buscará cortar una sequía de más de dos años sin títulos locales.

Así llega Belgrano

El Pirata finalizó quinto en la misma zona con 26 unidades y tuvo un camino muy exigente en los playoffs. En octavos dio el golpe al eliminar 1-0 a Talleres en el clásico cordobés, luego derrotó 2-0 a Unión y finalmente dejó afuera a Argentinos Juniors por penales en semifinales.

El conjunto cordobés intentará conquistar el primer título nacional de Primera División de toda su historia.

Cómo se juega la final

La definición será a partido único y en cancha neutral. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario compuesto por dos tiempos de 15 minutos. Si persiste la igualdad, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Además del trofeo, el ganador obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar el Trofeo de Campeones a fin de año.