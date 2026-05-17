River vs. Belgrano, la final del morbo a 15 años de la Promoción

El Millonario y el Pirata definirán el Torneo Apertura en Córdoba, en un duelo cargado de historia, cuentas pendientes y viejas heridas que todavía siguen abiertas.

Hoy 21:38

La final del Torneo Apertura entre River y Belgrano ya se vive como un partido histórico incluso antes de jugarse. El próximo domingo 24 de mayo, ambos equipos se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para definir al nuevo campeón del fútbol argentino en un contexto repleto de recuerdos, simbolismos y emociones cruzadas.

Para el conjunto cordobés será una cita inolvidable. Belgrano disputará por primera vez en sus 121 años de vida una final directa por un título en la máxima categoría del fútbol argentino. Y el escenario le agrega todavía más épica: jugará en Córdoba y prácticamente como local, con miles de hinchas celestes alentando al equipo de Ricardo Zielinski.

Pero del otro lado aparece un rival que carga una memoria imposible de borrar. Porque para River, esta final también representa una oportunidad especial: intentar tomarse una revancha deportiva 15 años después de aquella histórica Promoción de 2011, cuando el Pirata provocó el único descenso de la historia del club de Núñez.

Aquel cruce quedó grabado para siempre en el fútbol argentino. El 2-0 en Córdoba y el 1-1 en el Monumental marcaron una de las páginas más impactantes del deporte nacional. Y justamente habrá protagonistas de aquella serie presentes nuevamente en esta definición. El propio Ricardo Zielinski, actual DT de Belgrano, fue el entrenador del equipo que consiguió el ascenso en 2011. También siguen ligados al club cordobés Juan Carlos Olave, hoy integrante del cuerpo técnico, y Franco “Mudo” Vázquez, uno de los referentes del plantel actual.

Desde aquella Promoción, River y Belgrano se enfrentaron en 14 oportunidades, con saldo favorable para el Millonario: ocho victorias, cuatro derrotas y dos empates. Además, el único duelo eliminatorio que disputaron desde entonces fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, cuando el equipo dirigido en ese momento por Martín Demichelis ganó 2-1 sobre el final gracias a un gol de Facundo Colidio.

Los antecedentes más recientes también favorecen al conjunto de Núñez. River goleó 3-0 a Belgrano tanto el 18 de mayo de 2024 como el 5 de abril de este 2026, ya con Zielinski nuevamente sentado en el banco del Pirata.

Sin embargo, el contexto de esta final es completamente distinto. Belgrano llega impulsado por la ilusión de hacer historia y conquistar el primer gran título de Primera División de su vida. River, en cambio, buscará sumar otra estrella y, al mismo tiempo, cerrar una herida que todavía permanece viva desde aquella noche de 2011.

El domingo, en Córdoba, no habrá solamente un campeón. También habrá un nuevo capítulo de una rivalidad que quedó marcada para siempre en la historia del fútbol argentino.