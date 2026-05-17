El Retutu anunció que deja la música tras 17 años: “Decido seguir a Cristo”

El cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje en redes sociales donde confirmó su alejamiento de los escenarios para dedicarse a la fe y la ayuda social.

Hoy 21:27

El cantante de cumbia Gastón Hernán Villagra, más conocido como El Retutu, anunció este fin de semana que dejará la música después de 17 años de carrera artística para iniciar una nueva etapa enfocada en la fe cristiana y la ayuda social.

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La noticia fue comunicada a través de un emotivo video publicado en Instagram, donde el artista explicó que tomó la decisión de abandonar los escenarios para dedicar su vida a “seguir a Cristo”.

“Llegó una etapa final en mi vida. Hoy decido dejar todo: la música”, expresó visiblemente emocionado. “La noche te presenta muchas cosas, pero hoy decido soltar todo eso y seguirlo a Él”, agregó.

Villagra, que también se hizo conocido por su paso por el programa Cuestión de Peso, aseguró que su cambio no responde a una crisis personal, sino a una transformación espiritual que viene atravesando desde hace tiempo.

“No me volví loco ni me lavaron la cabeza, simplemente mi vida cambió”, sostuvo el cantante, quien en los últimos años comenzó a involucrarse activamente en tareas solidarias y mensajes religiosos en redes sociales.

El Retutu confirmó además que cumplirá con los shows pactados para mayo y luego se despedirá definitivamente de la movida tropical. Sin embargo, no descartó regresar en el futuro con música cristiana o proyectos orientados al público infantil.

“Gracias por el aguante de tantos años. Los amo de corazón”, cerró el artista en su mensaje, que rápidamente se viralizó y generó una ola de apoyo entre sus seguidores.