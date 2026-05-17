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“Mauricio puede competir”: Jorge Macri respondió a los cuestionamientos libertarios

El alcalde porteño salió al cruce de Martín Menem y defendió el rol político del expresidente.

Hoy 22:09
Jorge Macri

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, salió al cruce de La Libertad Avanza este domingo por las críticas del oficialismo a una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri en las elecciones de 2027. “Todo el mundo tiene derecho a competir”.

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La réplica del alcalde porteño llegó luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, asegurara que una eventual postulación del expresidente “le haría un favor al kirchnerismo”. Según el riojano, una opción electoral del PRO le restaría votos al presidente Javier Milei, que irá por la reelección.

En ese contexto, Macri remarcó: “No comparto, todo el mundo tiene derecho a competir y a hacer su aporte. Eventualmente habrá que ver cómo se resuelven (las eventuales alianzas), cómo se compite, a favor de quién. Está claro que si hay algo que nosotros somos muy celosos es que el kirchnerismo no vuelva".

A su vez, Macri enfatizó que su deseo es que al Gobierno nacional le vaya bien, ya que de eso depende el éxito de la Ciudad de Buenos Aires. “CABA no es una anécdota, el 21% del PBI a nivel nacional se produce aquí, tenemos que tirar para el mismo lado”, agregó.

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