“Hacemos malabares para que funcione”: Pampita habló de su reconciliación con Martín Pepa

La modelo contó cómo enfrenta la distancia con su pareja y cuestionó la presión mediática sobre su vida privada.

Hoy 21:58

Pampita volvió a referirse a su relación con Martín Pepa y confirmó que, pese a las dificultades y rumores, ambos siguen apostando al vínculo.

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En una entrevista con el programa Infama, la modelo habló sobre la distancia que atraviesan como pareja y aseguró que hacen un gran esfuerzo para sostener la relación. “Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo y tenemos hijos. Hacemos malabares para que funcione”, expresó.

Pampita también se mostró molesta por la exposición mediática y las constantes versiones sobre su vida sentimental. “No voy a dar más detalles de mi vida porque se meten mucho y opinan demasiado”, afirmó.

Además, aclaró que con Martín Pepa siempre mantuvieron una buena relación incluso en los momentos de distanciamiento. “Nos queremos mucho. Las veces que nos hemos separado siempre fue en buenos términos”, sostuvo.

Por último, descartó la posibilidad de mudarse definitivamente para convivir con su pareja y aseguró que ambos tienen claro desde el inicio que sus trabajos y familias están en países distintos.