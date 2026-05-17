Encontraron sin vida a un jefe policial dentro de un automóvil en Ruta 64

El hecho ocurrió a la altura de la balanza. El vehículo fue encontrado con el motor en marcha y la Justicia trabaja para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Hoy 19:44

La Justicia investiga el hallazgo de un jefe de una unidad policial que fue encontrado sin vida este domingo en el interior de un automóvil sobre Ruta Nacional 64, pasando la zona de la balanza.

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La víctima fue identificada como Rodrigo Durán, quien fue hallado dentro de un Volkswagen Suran detenido a la altura de la balanza, sobre el carril este-oeste de la ruta.

El procedimiento se puso en marcha luego de que efectivos de la Comisaría Comunitaria N°10 fueran alertados acerca de un automóvil detenido sobre la ruta, en cuyo interior habría una persona aparentemente sin vida.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un Volkswagen Suran ubicado sobre el carril este-oeste, con el motor en marcha. En el asiento del conductor se encontraba el cuerpo del funcionario policial, con domicilio en el barrio Ocho de Abril de la ciudad Capital.

En la escena, los uniformados observaron una herida en la zona de la cabeza y un orificio en uno de los vidrios del lado del conductor, compatible con un impacto de arma de fuego.

El área fue preservada para las pericias correspondientes, mientras que la fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, interviene en la causa y quedó a cargo de la investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

La muerte de Durán generó conmoción dentro de la fuerza policial, donde se desempeñaba al frente de una de las áreas operativas de control e interceptación.