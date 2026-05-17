Cuba amenazó con un “baño de sangre” si Estados Unidos lanza una ofensiva militar

El canciller Bruno Rodríguez aseguró que el régimen responderá “hasta las últimas consecuencias” ante cualquier acción de Washington contra la isla.

Hoy 19:40

El régimen de Cuba endureció este domingo su discurso contra Estados Unidos y advirtió que cualquier intervención militar sobre la isla derivaría en un “baño de sangre”.

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La amenaza fue pronunciada por el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, luego de que trascendieran informes de inteligencia estadounidense sobre la compra de más de 300 drones militares por parte de La Habana.

“Cuba es un país de paz, pero si es atacado militarmente, ejercerá su derecho a la defensa propia hasta las últimas consecuencias”, afirmó Rodríguez. Además, sostuvo que una ofensiva norteamericana provocaría “un baño de sangre”.

Las declaraciones se dieron después de que el sitio Axios revelara que funcionarios estadounidenses observan con preocupación la creciente cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán, especialmente por el desarrollo de tecnología de guerra con drones a pocos kilómetros del territorio estadounidense.

En paralelo, el canciller cubano acusó a Washington de intentar justificar una escalada militar y volvió a cuestionar la presencia de la base naval estadounidense en Guantánamo. “La única presencia militar extranjera en Cuba es la indeseada base naval de Guantánamo”, sostuvo.

La tensión entre ambos países también aumentó tras recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien volvió a mencionar públicamente la posibilidad de avanzar contra el régimen cubano luego de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela.

Mientras tanto, Estados Unidos analiza nuevas sanciones contra La Habana y sigue de cerca la presencia de asesores militares iraníes en la isla, en medio de un escenario marcado por la crisis económica y política que atraviesa el gobierno de Miguel Díaz-Canel.