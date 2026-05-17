Subieron más de 21% las exportaciones argentinas a Brasil en abril

Las exportaciones argentinas hacia Brasil crecieron un 21,2% interanual en abril y alcanzaron los u$s1.178 millones , según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) . El repunte estuvo impulsado principalmente por mayores envíos de vehículos para transporte de mercaderías , trigo y centeno , aluminio y productos lácteos .

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A pesar de esta mejora, el comercio bilateral total llegó a u$s2.479 millones, lo que implicó una caída del 3,4% respecto al mismo mes del año pasado. El resultado fue un déficit comercial para Argentina de u$s123 millones, reflejando que las importaciones aún superan a las exportaciones.

Las compras desde Brasil, en tanto, registraron una fuerte baja del 18,5% interanual, totalizando u$s1.301 millones. Esta caída se explicó principalmente por la menor adquisición de vehículos de carretera y de pasajeros, así como de partes y accesorios del sector automotor.

En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, el déficit comercial alcanzó los u$s821 millones, un nivel notablemente menor frente a los u$s1.899 millones del mismo período de 2025, producto del mejor desempeño exportador y la retracción de importaciones.

En el ranking de proveedores de Brasil, Argentina se ubicó en el cuarto lugar, detrás de China; Hong Kong y Macao (u$s6.054 millones), Estados Unidos (u$s3.097 millones) y Rusia (u$s1.338 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina ocupó el tercer puesto, solo por detrás de China y Estados Unidos.