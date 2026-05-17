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Terror en un show aéreo de Estados Unidos: dos aviones militares chocaron en pleno vuelo

El impactante accidente ocurrió durante una exhibición aérea en Idaho. Los cuatro tripulantes lograron eyectarse y salvaron sus vidas.

Hoy 21:13

Dos aviones militares de la Armada de Estados Unidos chocaron en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo realizado al oeste del estado de Idaho y provocaron momentos de tensión entre los miles de espectadores presentes.

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Las aeronaves involucradas fueron un Boeing F/A-18E/F Super Hornet y un Boeing EA-18G Growler, ambos pertenecientes a la Armada estadounidense. Según se informó, los cuatro ocupantes lograron eyectarse a tiempo y descendieron en paracaídas antes del impacto.

El accidente ocurrió durante el show aéreo “Gunfighter Skies” y quedó registrado en distintos videos grabados por el público. En las imágenes se observa cómo ambos aviones vuelan a muy poca distancia hasta rozarse y caer envueltos en humo y fragmentos.

“Teníamos cuatro paracaídas desplegados correctamente”, expresó uno de los presentadores del evento tras el choque. “Las tripulaciones lograron eyectarse y descendieron sin inconvenientes”, agregó ante los asistentes.

Tras el episodio, el espectáculo fue suspendido y la base militar Mountain Home quedó cerrada de manera preventiva mientras equipos de emergencia y autoridades militares iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

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