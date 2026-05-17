Belgrano venció a Argentinos Juniors en los penales en La Paternal y jugará la final del Apertura ante River

El Bicho y el Pirata empataron 1 a 1 en los 90 minutos y tras mantenerse la igualdad en el alargue, el elenco de Zielinski se impuso en los penales por 4 a 3 y jugará el duelo clave en Córdoba ante el Millonario.

Hoy 20:00

Los alargues suelen ser escenarios traicioneros y esta semifinal del Torneo Apertura volvió a demostrarlo. Cuando parecía que Argentinos Juniors tenía el partido controlado y el boleto a la final en el bolsillo, apareció Belgrano para cambiar la historia con un empate agónico y terminar imponiéndose desde los doce pasos en una definición cargada de dramatismo.

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El equipo dirigido por Nicolás Diez había sido superior durante gran parte del encuentro. En especial en el primer tiempo, cuando dominó la pelota, generó situaciones y por momentos hizo lucir incómodo al conjunto cordobés, que apenas podía sostenerse en el partido. Sin embargo, la falta de contundencia volvió a pasarle factura al Bicho.

Con el correr de los minutos, Ricardo Zielinski empezó a jugar su partido. El entrenador de Belgrano entendió que ya no había margen y cargó el área con delanteros. A Franco Jara Passerini se le sumaron Uvita Fernández y el juvenil Gutiérrez, mientras seguían en cancha jugadores de buen pie como Lucas Zelarayán, Rigoni y el ingresado Mudo Vázquez. Todo era a todo o nada.

Y el golpe llegó cuando el reloj rozaba los 50 minutos del segundo tiempo. Un envío frontal encontró a los hombres altos del Pirata dentro del área y, tras una pelota bajada por Passerini, apareció Uvita Fernández para empujar el empate y llevar el partido al alargue. Argentinos ni siquiera tuvo tiempo para reaccionar.

El tiempo suplementario encontró al equipo de La Paternal golpeado desde lo físico y también desde lo futbolístico. Venía de jugar otro alargue ante Huracán y ya no tenía en cancha a varias de sus figuras ofensivas. Aun así, los ingresos de López Muñoz y Verón le dieron algo de aire y hasta tuvo una chance clara que encontró una gran respuesta de Juan Espínola Cardozo.

Belgrano, por su parte, sostuvo la resistencia y terminó llevando la definición a los penales. Allí volvió a sufrir, levantó tres match points y finalmente logró sellar la clasificación gracias al remate decisivo de Hernandes. Así, el Pirata se convirtió en finalista del Apertura y desató la locura de todo Córdoba.

Para Argentinos quedó otra vez la sensación amarga. Un equipo vistoso, competitivo y con identidad futbolística clara, pero que nuevamente se quedó en la puerta del gran objetivo. Belgrano, en cambio, festeja una clasificación épica y sueña con el título.