En fotos: así se vivió el 48º Abierto de Golf “Copa Banco Santiago del Estero”

El tradicional certamen reunió a jugadores de distintos puntos de la región y dejó un fin de semana cargado de competencia, premios y grandes actuaciones en el golf santiagueño.
El 48º Abierto de Golf “Copa Banco Santiago del Estero” tuvo un cierre de gran nivel este fin de semana. El certamen se desarrolló con una importante participación de jugadores locales y de la región, consolidándose una vez más como uno de los eventos más destacados del calendario golfístico santiagueño.
La competencia se disputó bajo la modalidad juego por golpes, a lo largo de 36 hoyos, y contó con cuatro categorías de caballeros y dos de damas, además de las divisiones scratch. Tras la jornada decisiva del domingo, se realizó la correspondiente entrega de premios para reconocer a los mejores clasificados del torneo.
En imágenes, así se vivió el 48º Abierto de Golf “Copa Banco Santiago del Estero”.