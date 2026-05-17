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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 MAY 2026 | 12º
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En fotos: así se vivió el 48º Abierto de Golf “Copa Banco Santiago del Estero”

El tradicional certamen reunió a jugadores de distintos puntos de la región y dejó un fin de semana cargado de competencia, premios y grandes actuaciones en el golf santiagueño.

Hoy 20:10

El 48º Abierto de Golf “Copa Banco Santiago del Estero” tuvo un cierre de gran nivel este fin de semana. El certamen se desarrolló con una importante participación de jugadores locales y de la región, consolidándose una vez más como uno de los eventos más destacados del calendario golfístico santiagueño.

La competencia se disputó bajo la modalidad juego por golpes, a lo largo de 36 hoyos, y contó con cuatro categorías de caballeros y dos de damas, además de las divisiones scratch. Tras la jornada decisiva del domingo, se realizó la correspondiente entrega de premios para reconocer a los mejores clasificados del torneo.

En imágenes, así se vivió el 48º Abierto de Golf “Copa Banco Santiago del Estero”.

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