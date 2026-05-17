Jubilados deberán cumplir un nuevo control para seguir usando servicios de PAMI

PAMI avanzó durante mayo con nuevos controles sobre las cuentas digitales de sus afiliados y confirmó que quienes no cumplan un requisito clave podrían tener restricciones para realizar trámites online . La medida forma parte de una actualización del sistema de validación de identidad impulsada por la obra social para reforzar la seguridad y evitar estafas virtuales.

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Según detalló el organismo, los jubilados y pensionados deben tener actualizados sus datos personales y validar correctamente su identidad dentro de la plataforma Mi PAMI para poder continuar utilizando varias funciones digitales.

El requisito impacta principalmente sobre trámites relacionados con recetas electrónicas, consultas médicas, credenciales digitales, órdenes, turnos y gestiones administrativas online.

El punto central del nuevo esquema es la validación correcta de identidad dentro del sistema Mi PAMI. Para continuar utilizando los servicios digitales, los afiliados deben:

Tener una cuenta activa

Validar correo electrónico

Registrar un número de celular actualizado

Confirmar identidad con datos personales coincidentes

Generar una contraseña segura

PAMI explicó que el objetivo es reforzar la protección de las cuentas personales y reducir accesos no autorizados.

La obra social viene insistiendo desde hace meses con la importancia de mantener actualizados los datos de contacto, ya que muchas comunicaciones oficiales y validaciones de seguridad ahora se realizan por correo electrónico o teléfono celular. También se reforzó el sistema de autenticación para algunos trámites sensibles vinculados a medicamentos, médicos de cabecera y autorizaciones especiales.

Quienes no completen correctamente el proceso podrían encontrar limitaciones al intentar operar desde la plataforma online o desde la aplicación móvil.

Mi PAMI es la plataforma digital oficial de la obra social destinada a jubilados y pensionados afiliados. Desde ahí se pueden realizar múltiples gestiones sin necesidad de ir presencialmente a una agencia. Entre las funciones más utilizadas están:

Consulta de recetas electrónicas

Acceso a credencial digital

Órdenes médicas

Cartilla médica

Turnos

Consultas administrativas

Durante los últimos años, PAMI amplió considerablemente la cantidad de servicios digitales disponibles para reducir la presencialidad y agilizar gestiones. Eso provocó un crecimiento importante en la cantidad de usuarios registrados dentro de la plataforma.

También aumentaron los intentos de fraude utilizando cuentas falsas, llamadas telefónicas engañosas y mensajes que simulan pertenecer a la obra social. Por ese motivo, PAMI reforzó las recomendaciones de seguridad digital dirigidas especialmente a adultos mayores.

El organismo remarca la importancia de tener una cuenta validada. El procedimiento puede realizarse completamente online desde la página oficial de PAMI o desde la aplicación móvil. Para crear o validar una cuenta, el afiliado necesita número de afiliado, DNI, correo electrónico activo y un teléfono celular actualizado.

El sistema solicita verificar identidad mediante distintos datos personales y confirmar el correo electrónico registrado. En algunos casos también puede requerirse validación adicional si se detectan intentos de acceso sospechosos o inconsistencias en la información cargada.

PAMI recomienda no compartir claves ni códigos de verificación enviados por mensaje o correo electrónico. También aconseja evitar ingresar datos personales desde enlaces recibidos por WhatsApp, SMS o redes sociales. La obra social aclaró además que nunca solicita claves bancarias ni contraseñas completas por teléfono.

Muchas estafas utilizan el nombre de PAMI para obtener información sensible o acceder a cuentas personales. Por eso, la obra social insiste en que todos los trámites oficiales deben realizarse únicamente desde la página oficial, la app Mi PAMI, agencias habilitadas y canales oficiales de atención.

PAMI aclaró que mantener los datos desactualizados puede generar dificultades para acceder a distintas funciones digitales, resultando en inconvenientes como:

Bloqueos preventivos

Problemas para recuperar cuentas

Dificultades para validar identidad

Restricciones temporales en trámites online

La obra social remarcó que el objetivo no es quitar prestaciones ni suspender cobertura médica, sino reforzar la seguridad del sistema digital. De todas maneras, los afiliados que todavía no utilizan herramientas digitales también pueden continuar realizando trámites de manera presencial.