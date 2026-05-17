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Don Osvaldo llega a Santiago del Estero: cuándo y dónde será el show

La banda liderada por Patricio Fontanet se presentará el próximo 31 de julio en La Banda. También tocará en Salta el 1 de agosto.

Hoy 19:26
Pato Fontanet

La banda de rock nacional Don Osvaldo confirmó su regreso a Santiago del Estero con un show previsto para el viernes 31 de julio en el Nodo Tecnológico de La Banda, ubicado sobre avenida Los Molinos.

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El grupo encabezado por Patricio Fontanet volverá a presentarse en la provincia luego de una larga espera por parte de sus fanáticos, en el marco de una gira que también incluirá una fecha en Salta el sábado 1 de agosto en el estadio Delmi.

Según se detalló en la publicación oficial del evento, los tickets estarán disponibles desde el 18 de mayo.

La noticia generó gran expectativa entre los seguidores de la banda, considerada una de las más convocantes del rock argentino en los últimos años.

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