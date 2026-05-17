Shakira, Madonna y BTS encabezarán el espectáculo de medio tiempo del Mundial

La FIFA ha confirmado que Shakira, Madonna y BTS serán los protagonistas del espectáculo de medio tiempo durante la final de la Copa Mundial 2026, marcando un hito en la historia del evento deportivo.

Hoy 19:29

La FIFA ha anunciado oficialmente que Shakira, Madonna y BTS actuarán en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial, que se llevará a cabo el 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey. Este evento será histórico, ya que es la primera vez que la final contará con un show musical durante el entretiempo, similar a los grandes eventos deportivos estadounidenses.

Este espectáculo musical no solo buscará entretener a millones de espectadores alrededor del mundo, sino que también tendrá un fuerte componente solidario, apoyando el Fondo Mundial de Educación Ciudadana. Esta iniciativa tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niños y niñas en diversas naciones.

La FIFA también ha planeado realizar tres ceremonias de apertura para el Mundial 2026, que se desarrollará en los tres países anfitriones. La intención es ofrecer una inauguración única, reflejando la identidad cultural de cada nación organizadora a través de espectáculos específicos.

El Mundial 2026 comenzará en México el 11 de junio con un partido en el Estadio Azteca entre el país anfitrión y Sudáfrica. La ceremonia de apertura durará más de 16 minutos e incluirá la participación de diversos artistas nacionales e internacionales, combinando la tradición con el espectáculo contemporáneo.

Para el partido de Canadá, que se llevará a cabo el 12 de junio en el BMO Field, se anticipa un gran show de apertura con la participación de Michael Bublé y Alanis Morissette, destacando la escena musical canadiense y su proyección internacional.

La última ceremonia de apertura será organizada por Estados Unidos el mismo día, donde el país anfitrión jugará contra Paraguay en el SoFi Stadium. El espectáculo contará con la participación de Katy Perry y otros artistas de renombre, fusionando tecnología y grandes espectáculos en vivo.