Terror en La Plata: una jubilada y su nieto fueron golpeados durante un violento asalto en su casa

Tres delincuentes armados irrumpieron de madrugada por una ventana, amenazaron a las víctimas y escaparon con dinero, joyas y objetos de valor.

Hoy 22:56

Una jubilada y uno de sus nietos vivieron momentos de terror durante la madrugada del domingo, cuando tres delincuentes armados ingresaron a su vivienda de Barrio Norte, en La Plata, y los redujeron a golpes para robarles dinero y pertenencias.

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El violento episodio ocurrió cerca de la 1.30 en una casa ubicada sobre calle 3, entre 35 y 36. Según relató María, hija de la víctima, los ladrones entraron por una ventana y sorprendieron a ambos mientras dormían.

“La agarraron a ella y a mi sobrino lo tiraron al piso. Uno lo apuntaba mientras el otro tenía a mi mamá. Revolvieron todo y se fueron rápido”, contó la mujer.

Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, joyas, perfumes, zapatillas y otros objetos personales. Durante el asalto, la jubilada recibió cachetadas y el joven fue golpeado con la culata de un arma, aunque ninguno sufrió heridas de gravedad.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa cómo un vehículo esperaba a los asaltantes para facilitar la fuga. La familia sospecha que los delincuentes utilizaron un inhibidor para bloquear la alarma de la vivienda, ya que el sistema nunca llegó a activarse.

La denuncia fue realizada en la Comisaría Segunda de La Plata y la Policía investiga ahora si los ladrones utilizaron una tarjeta robada para cargar combustible en una estación de servicio de Villa Elvira tras cometer el robo.