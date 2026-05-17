Fred Machado se declaró culpable de lavado y fraude fiscal para evitar cargos por narcotráfico

El financista vinculado a José Luis Espert alcanzó un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos, aunque la decisión final deberá ser homologada por un juez.

Hoy 23:22

El financista Federico Machado, conocido como “Fred” Machado y vinculado políticamente a José Luis Espert, admitió su culpabilidad en causas por lavado de activos y fraude fiscal ante la Justicia de Estados Unidos para intentar evitar cargos relacionados con narcotráfico.

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Según trascendió, Machado alcanzó un acuerdo con la fiscalía luego de haber sido extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025. Ahora, el convenio deberá ser refrendado por el juez de la causa en las próximas horas.

El empresario, que permanece detenido en una cárcel de Oklahoma, modificó así su estrategia judicial. Cuando llegó al país norteamericano se había declarado inocente, pero finalmente aceptó reconocer delitos económicos a cambio de quedar excluido de las acusaciones por narcotráfico.

La situación fue utilizada políticamente por el presidente Javier Milei, quien volvió a defender públicamente a Espert y aseguró que la causa formó parte de una “operación política y mediática infame”.

“Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico”, escribió Milei en redes sociales, aunque la desvinculación definitiva de Machado de ese delito todavía debe ser confirmada judicialmente.

El acuerdo no establece por ahora una condena concreta, aunque el entorno del financista espera obtener una reducción importante de la pena e incluso la posibilidad de recuperar la libertad en los próximos meses.