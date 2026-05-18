Gran Hermano ardió tras la salida de Danelik: gritos, festejos y llanto

La participante abandonó la casa luego de enfrentarse con Eduardo Carrera en una gala cargada de tensión, gritos y fuertes cruces entre los jugadores.

Hoy 00:37

La casa de Gran Hermano vivió una de sus noches más calientes con la eliminación de Danelik Galazán, quien perdió el mano a mano frente a Eduardo Carrera y abandonó el reality en medio de festejos, llantos y fuertes polémicas.

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La participante quedó afuera con el 54,40% de los votos negativos, mientras que Eduardo logró continuar en competencia con el 45,60%.

La gala estuvo marcada por un clima de tensión dentro de la casa, especialmente tras la reacción de algunos jugadores que celebraron efusivamente la salida de Danelik. Entre ellos estuvieron Luana Fernández, Emanuel Di Gioia, Yanina Zilli y Franco Zunino, quienes quedaron en el centro de las críticas por sus festejos.

Antes de abandonar la casa, Danelik lanzó un duro descargo contra varios de sus compañeros. “Prefiero irme con mi dignidad que ser tan mier... como ustedes”, expresó visiblemente molesta.

Sin embargo, también se mostró agradecida por su paso por el programa y aseguró que se va “feliz” por haber hecho “todo lo que quiso” dentro del juego. Además, aprovechó el momento para promocionar su música y confirmó que buscará volver mediante el repechaje.

La eliminación llegó después de una semana atravesada por peleas, acusaciones y la ruptura definitiva de alianzas dentro de la casa, en una etapa del reality donde las rivalidades se volvieron cada vez más intensas.